Drugsverslaafde moet afkicken in centrum: “Maar ik kan mijn hond niet te lang alleen laten” Jef Van Nooten

05 november 2019

13u14 5 Geel Een 36-jarige man uit Geel werd in mei bewusteloos aangetroffen langs de Gierlebaan in Kasterlee. Hij stonk naar benzine en was zwaar onder invloed van drugs. Een opname in een afkickcentrum dringt zich op. “Maar ik kan mijn hond niet te lang alleen laten.”

Een politieagent die op 20 mei 2019 op weg was naar zijn werk merkte rond 6 uur ‘s ochtends een ‘slapend’ persoon op langs de Gierlebaan in Kasterlee. De 36-jarige R.L. uit Geel lag er bewusteloos op de grond. Hij bleek zwaar onder invloed te zijn van speed en GHB. “Hij stonk bovendien erg hard naar benzine, ook uit zijn mond”, zegt openbaar aanklager Hanne Van Loy. Dat doet het parket vermoeden dat de man die nacht benzine uit auto’s heeft gestolen door een darm in de brandstoftank te steken en de benzine naar buiten te zuigen. “Maar voor de brandstofdiefstal zijn er te weinig bewijzen. Voor de drugsinbreuken vraag ik een gevangenisstraf van 8 maanden”, besluit aanklager Van Loy.

Hond

Volgens de advocaat van R.L. is niemand gebaat bij een celstraf voor zijn cliënt. “Iedereen weet al lang dat hij een behandeling moet krijgen. Alleen heeft hij dat zelf nooit beseft. Intussen is hij toch bereid om zichzelf residentieel te laten opnemen”, pleitte de advocaat van de man. Al blijft de vraag hoe gemotiveerd R.L. is voor een opname. “Ik wil wel binnen gaan, maar niet voor te lang. Ik heb een hond en kan dat beest moeilijk een jaar alleen laten”, vertelde hij aan de rechter.

De rechtszaak wordt over een maand voortgezet.