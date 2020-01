Drugsverslaafde bengelt uit raam van zijn appartement Jef Van Nooten

07 januari 2020

21u52 0 Geel De 31-jarige J.P. uit Geel moest zich voor de tweede keer in één jaar voor de rechtbank verantwoorden voor zijn drugsverslaving. In juni 2019 hing hij uit het raam van zijn appartement. Hij verloor het bewustzijn, maar viel gelukkig naar binnen.

Het was een fietser die op 13 juni 2019 de politie belde. De fietser had gezien hoe J.P. uit Geel uit het raam van zijn appartement op de eerste verdieping hing. “De politie ging meteen ter plaatse. Bij aankomst was J.P. al achterover gevallen in zijn appartement”, schetst aanklager Elke Van Dijck.

Via een ladder geraakte de politie tot bij het openstaande raam. Ze trokken aan de voeten van J.P. om de man wakker te maken. Hij opende vervolgens de deur van zijn appartement. “Hij was duidelijk onder invloed van drugs en dreigde elk moment het bewustzijn te verliezen. In het vriesvak van de koelkast vond de politie 80 gram speed.”

Ook in januari 2019 stond J.P. al terecht voor inbreuken op de drugswetgeving. Volgens het openbaar ministerie is het hoog tijd dat de man zich laat behandelen voor zijn drugsverslaving. “Hij heeft al verscheidene opnames achter de rug sinds 2013, maar steeds zonder blijvend succes. Een langere opname is nodig, maar zijn houding maakt dat moeilijk.”

De aanklager vorderde een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar, met als voorwaarde dat de man afkickt van drugs.

Het vonnis van de rechter volgt op 4 februari.