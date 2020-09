Dries De Pooter blikt vooruit op BK in Koksijde: “Niet wachten op de sprint, want dan laat ik me door de drie topfavorieten afslachten” Hans Fruyt

16 september 2020

14u13 0 Geel Titelverdediger Arnaud De Lie, Noah Vandenbranden en Gianluca Pollefliet zijn de topfavorieten voor de Belgische juniorentitel. Dat beweert Dries De Pooter, de tweedejaars uit Geel. De U19 strijden zondag in Koksijde om de driekleur.

Op basis van zijn recente uitslagen mag De Pooter als outsider op de Belgische titel gezien worden. In de Memorial Igor Decraene, de nationale testtijdrit in Waregem, klokte hij de derde chrono. Na de specialisten Alec Segaert en Jelle Declerck. Ook in Heultje werd hij vorige zaterdag derde. Zondag trok de pion van Acrog-Tormans Balen BC naar Lommel. De wedstrijd die door ex-prof Kevin Hulsmans op poten werd gezet sloot hij als zevende af.

“Mijn vorm is, gezien de omstandigheden, uitstekend”, benadrukt Dries De Pooter. “Het kampioenschap ga ik offensief moeten aanpakken. Mij in de sprint laten afslachten is niet de juiste tactiek. De Lie, Vandenbranden en Pollefliet zijn pijlsnel. Samen hebben zij de voorbije weken tachtig tot negentig procent van de koersen gewonnen. Het parcours in Koksijde zal snel zijn. Op enkele plaatsen lijken de wegen smal. Daar zal het peloton op een lint worden getrokken. Waardoor het op een bepaald moment zal breken. Het zou wel eens snel gebeurd kunnen zijn. Ik ben blij dat het eindelijk nog eens een wedstrijd over een langere afstand (122 km, red.) is.”

Laat ons hopen dat de junioren er net als vorig jaar in Anzegem een leuke strijd van maken. Begin juni 2019 trokken Arnaud De Lie, Simon Dehairs, Lars Van Ryckeghem en Ben Squire vroeg in het kampioenschap op avontuur. In de laatste rechte lijn bleven deze vroege vluchters nipt uit de greep van een achtervolgende groep met heel wat pionnen van Balen BC. Onder meer Dries Depooter die dit boeiende BK als zestiende afsloot.

“Ik zat bij de achtervolgers op die vier vluchters, maar halfweg de laatste ronde kreeg ik krampen tot achter mijn oren”, herinnert De Pooter zich nog goed. “Dat BK was de lastigste koers die ik tot nog toe reed. Het was die dag heel warm. Op die hitte was ik niet voorbereid. Ik verloor bijzonder veel vocht. Zodanig dat ik de eerste drie dagen na het BK nauwelijks kon eten. Die titelstrijd was voor mij een hele goeie leerschool.”