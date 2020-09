Dries De Pooter Belgisch juniorenkampioen: “De mooiste dag van mijn leven” Hans Fruyt

20 september 2020

19u58 3 Geel Triomf voor Acrog-Tormans Balen BC op het BK voor junioren in Koksijde. Dries De Pooter uit Geel veroverde de driekleur voor z’n West-Vlaamse ploegmaat Ramses Debruyne. Enkele tellen later haalde Oost-Vlaming Siebe Deweirdt brons.

In de eerste van elf ronden sloegen vijf renners de handen in elkaar. Ramses Debruyne was al van de partij met ploegmaat Bob Poelmans, Brem Deman, Yorben Lauryssen en Dylan Vandenstorme. Het vijftal liep tot meer dan één minuut uit. Iets over halfweg werden de vijf leiders door zeven achtervolgers onder druk gezet. Zij kwamen voorin, maar dertig kilometer voor het einde keerde ook het peloton terug. De Oost-Vlaming Obie Vidts, Yorben De Troyer en Siebe Deweirdt zetten in de voorlaatste ronde alles op alles en namen tot veertig seconden. De Balen-ploegmaats De Pooter en Debruyne trokken tijdens de laatste doortocht op de Hoge Blekker in de aanval, reden naar de drie leiders en schudden hen ook heel snel af. De Pooter maakte de klus af.

“Dit kampioenschap kon voor mij niet slechter beginnen, want na vijf kilometer reed ik plat”, vertelt de kersverse kampioen. “Dan heb ik hard moeten rijden om terug te komen. Ik had tachtig kilometer nodig om te bekomen. Maar in het peloton zat ik in een zetel want, Ramses en Bob waren voorop. Heel de koers voelde ik me sterk. Ik besefte dat ik tijdens de laatste doortocht op de Hoge Blekker alles op alles moest zetten. Anders werd ik in de sprint door De Lie, Vandenbranden of Pollefliet afgeslacht. Ik bracht Ramses op de hoogte van mijn plan. In de koers is hij mijn beste vriend. We gingen ‘volle bak’ tot bij de drie leiders en er ook meteen over. Ik ben voor tachtig procent kampioen dankzij Ramses. Dit is de mooiste dag van mijn leven.”

Bovendien hangt een emotioneel kantje aan deze titel. “Want ik heb een hele slechte week achter de rug”, zuchtte De Pooter. “De beste vriend van mijn papa kreeg deze week te horen dat hij terminaal is. En de beste maat van mijn broer is na een val bij het motorcrossen verlamd. Deze titel is om hen een beetje te steunen. Dat gaf mij enorm veel kracht.”