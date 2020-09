Drie voertuigen betrokken bij ongeval na negeren van voorrang van rechts Wouter Demuynck

21 september 2020

20u59 0 Geel Aan de spooroverweg van Groenstraat en Rauwelkoven in Geel gebeurde er maandagavond rond 19.30 uur een ongeval waarbij drie voertuigen betrokken waren. Gewonden vielen er niet.

Op het kruispunt gebeuren wel vaker ongevallen. Het verkeer dat vanuit Rauwelkoven de spooroverweg oversteekt moet voorrang van rechts verlenen aan het verkeer in de Groenstraat, maar dat wordt niet altijd gerespecteerd.

Ook bij het ongeval van maandagavond werd de voorrang van rechts-regel genegeerd. Daardoor reed een wagen een ander voertuig in de flank aan. Een derde voertuig reed ook nog eens achteraan in op een van de auto’s. Gewonden vielen er niet, maar de materiële schade was wel vrij groot.