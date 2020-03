Drie ouders van leerlingen op Kempense scholen besmet met coronavirus Wouter Demuynck

09 maart 2020

13u47 0 Geel Bij drie ouders van leerlingen, die les volgen op Sint Aloysius Geel, Sancta Maria Kasterlee en het Turnhoutse Sint-Jozefcollege, is een besmetting met het coronavirus vastgesteld.

Vorige week donderdag raakte bekend dat een leerling van basisschool Sint-Dimpna in Geel als eerste in de Kempen het coronavirus had opgelopen. De besmette leerling verblijft samen met de andere gezinsleden in quarantaine.

Preventiemaatregelen

Scholengemeenschap Kogeka meldt nu dat er twee ouders, met kinderen op middenschool Sint Aloysius Geel en Sancta Maria Kasterlee, ook besmet zijn met het coronavirus. “Agentschap Zorg en Gezondheid heeft naar aanleiding hiervan bijkomende preventiemaatregelen opgelegd voor één klas in Sint Aloysius Geel en twee klassen in Sancta Maria Kasterlee”, klinkt het bij Kogeka.

“De leerlingen en ouders van deze klassen werden hiervan op de hoogte gebracht. Voor alle andere leerlingen en personeelsleden van Kogeka verandert er niets. De eerder gecommuniceerde verhoogde waakzaamheid blijft van kracht en sluiting is niet aan de orde.”

Ook de moeder van een leerling van het Sint-Jozefcollege raakte besmet met het coronavirus. Het volledige gezin werd in quarantaine geplaatst, hoewel vooralsnog enkel de moeder positief testte.