Drie medewerkers van Cunina zitten vast in Haïti: “Hopelijk blijft het volk hier gespaard van dit verschrikkelijke virus” Wouter Demuynck

19 maart 2020

16u42 1 Geel Drie medewerkers van de Geelse ontwikkelingsorganisatie Cunina, onder wie directeur en oprichtster Sophie Vangheel, zitten door het coronavirus vast in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. Het drietal zou normaal gezien op 22 maart terugvliegen naar Parijs, maar Frankrijk ging volledig op slot. In Haïti zijn nog geen besmettingen, maar onder de bevolking heerst er wel ongerustheid dat het virus ook daar zal opduiken.

Cunina-directeur Sophie Vangheel was samen met haar twee medewerkers Kathleen Op de Beeck en Inge Bollen sinds een tweetal weken op werkbezoek in Haïti om een project te evalueren. De ontwikkelingsorganisatie bouwde in het binnenland een zestal scholen na de desastreuze aardbeving die het land in 2010 trof. In die scholen is Cunina momenteel 120 hurktoiletten en wasbakken aan het bouwen zodat de schoolkinderen hun behoefte niet langer in de buitenlucht moeten doen en cholera geen kans meer krijgt om zich te verspreiden.

Wachten op terugvlucht

Enkele dagen geleden reisde het drietal terug naar Port-au-Prince, waar ze sindsdien afwachten wanneer ze kunnen terugkeren naar België. Ze reisden twee weken geleden met Air France naar Haïti, maar die vliegtuigmaatschappij besloot eerder deze week al om een groot deel van haar vluchten te annuleren. De Belgische ambassade is op de hoogte van het probleem.

In het land zijn er op dit moment gelukkig nog geen besmettingen. “Hopelijk blijft het Haïtiaanse volk, dat al zoveel ellende moest – en moet - meemaken, van dit verschrikkelijke virus gespaard. De medische zorg is er ondermaats en het straatarme land kan deze crisis simpelweg niet bestrijden”, zegt Sophie Vangheel.

Land in chaos

Op dit moment bevindt het land zich al in chaos, onder meer omdat het straatarme land door de coronacrisis nog amper hulp krijgt uit het buitenland. “Kidnappers plukken willekeurig mensen van de straat en eisen losgeld van familieleden. De politie protesteert omdat de Haïtiaanse overheid hun loon niet uitbetaalt. In gevechten met het leger van president Jovenel Moïse kwamen al verscheidene politiemannen om”, vervolgt Vangheel.

“De regering kijkt toe en doet niets om te situatie te verbeteren. De bevolking is radeloos. Het straatarme Haïti krijgt ook nauwelijks nog hulp van het buitenland, terwijl Haïti nog altijd volledig afhankelijk is van hulp van buitenaf.”

Duizenden petekinderen

De directeur van Cunina benadrukt evenwel dat haar organisatie er alles aan zal doen om Haïti te helpen. Cunina heeft er al duizenden petekinderen die met steun van Belgische peetouders naar school kunnen gaan en werkt er ook aan allerlei projecten. “En dat blijven wij doen. Cunina denkt er niet aan om deze steun hier weg te halen. Opgeven staat niet in ons woordenboek.”