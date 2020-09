Drie leerlingen en leerkracht testen positief bij Sint Aloysius Geel: 10 procent van middelbare school moet in quarantaine Wouter Demuynck

14 september 2020

19u58 0 Geel Bij de middelbare school Sint Aloysius Geel moet zo’n 10 procent van de leerlingen- en leerkrachtenpopulatie in quarantaine. Die maatregel komt er na coronabesmettingen bij drie leerlingen en één leerkracht.

Een leerling van Sint Aloysius Geel, een school voor middelbare scholieren van de eerste graad, testte vorige week positief op het coronavirus. “Wellicht vindt de besmetting haar oorsprong in de vrije tijd van de leerling. Naar aanleiding van dit voorval werden zaterdag een volledige klas en alle leerkrachten daarvan getest. Het aantal positieve testen was miniem: twee leerlingen en één leerkracht, maar de gevolgen waren immens”, vertelt Geert Vandecruys, woordvoerder van scholengroep Kogeka.

Tien procent in quarantaine

Na een risico-analyse door de CLB-arts en de arbeidsgeneesheer dient de school immers bijkomende maatregelen te nemen. “In totaal moeten de leerlingen van negen bijkomende klassen en vijftien leerkrachten getest worden en in quarantaine geplaatst worden. Hierdoor wordt ongeveer 10 procent van de leerlingen- en leerkrachtenpopulatie van de school rechtstreeks getroffen”, vervolgt Vandecruys.

“Op deze manier geven we gevolg aan de richtlijnen, maar worden we tegelijkertijd geconfronteerd met het spanningsveld tussen medische veiligheid en onze wil om scholen maximaal open te houden. Uiteraard blijven de leerlingen in quarantaine hun recht op onderwijs behouden en zal er maximaal op afstandsonderwijs ingezet worden.”