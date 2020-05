Drie in- en uitgangen met hygiëneposten op de markt: “De kramen worden verspreid om zoveel mogelijk ruimte te voorzien” Wouter Demuynck

22 mei 2020

14u57 0 Geel Vanaf dinsdag 26 mei starten ook de openbare markten in Geel weer op. Het zal er logischerwijze anders dan normaal aan toe gaan, met onder meer hygiëneposten, drie in- en uitgangen en eenrichtingsverkeer.

De nieuwe veiligheidsvoorschriften van de federale overheid beperken het aantal kramen tot 50. Dat heeft als gevolg dat de marktkramers van de dinsdagmarkt, die ongeveer 65 vaste abonnementen telt, met een beurtrol op de markt zullen staan. De zaterdagmarkt heeft 43 vaste standhouders die dus allemaal hun kraam kunnen opstellen. Beide markten gaan gepaard met vele bijkomende veiligheidsmaatregelen.

Drie in- en uitgangen

“De kramen worden verspreid over de drie pleinen van Markt, Havermarkt en Werft om zoveel mogelijk ruimte te kunnen creëren. Er wordt gewerkt met drie in- en uitgangen - ter hoogte van de Markt aan de zuidkant, Havermarkt aan de kerk en Werft aan het stadhuis - die met grote spandoeken worden aangegeven”, klinkt het bij de stad. “Rond de markt zullen hekken en linten worden geplaatst om aan te geven dat je langs daar niet binnen kan. Aan de marktkramen zullen hekken staan voor de wachtrijen.”

De rijbaan langs de kerk en Havermarkt zal afgesloten zijn voor de dinsdagmarkt omdat de marktkramen dan op de rijbaan staan.

Hygiënepost

Aan elke in- en uitgang is ook een hygiënepost voorzien met desinfecterende handgel voor het reinigen van de handen van de bezoekers. Aan de hygiënepost en aan elke kraam worden de veiligheidsvoorschriften met affiches eveneens in beeld gebracht. “Het aantal bezoekers dat binnenkomt op de markt wordt geteld zodat het maximum aantal bezoekers niet wordt overschreden. Voor de dinsdagmarkt ligt het maximum bij volle bezetting op 360 personen. Voor de zaterdagmarkt zijn er minder standhouders en ligt het maximum op 285 personen.”

Op de markten geldt er eenrichtingsverkeer, dat zal worden aangegeven met pijlen en hekken. Op sommige plaatsen wordt een doorsteek gemaakt zodat je wel een kortere weg kunt nemen.

Evaluatie

Na de markt van dinsdag doet de stad een evaluatie en zal ze de nodige bijsturingen doen voor de komende markten. “Er zullen dinsdag ook gemeenschapswachten aanwezig zijn die je, uiteraard vanop anderhalve meter afstand, graag verder helpen.”