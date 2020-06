Drie dokters van Ziekenhuis Geel vinden methode uit om verschillende patiënten te beademen met één beademingstoestel: “Wilden niet voor onmenselijke keuze komen te staan over wie kans op overleving krijgt en wie niet” Wouter Demuynck

20 juni 2020

08u20 0 Geel Dokters Matthias Mergeay, Luc Janssen en Michiel Stiers van het Ziekenhuis Geel vonden in het begin van de coronacrisis een methode uit waarbij één beademingstoestel verschillende patiënten zou kunnen beademen. In het onderzoek is er nu een doorbraak, want het theoretische concept blijkt ook in de praktijk effectief en veilig te zijn na tests in een erkend proefdierenlabo. Volgens het ziekenhuis gaat het om een wereldprimeur. “We wilden niet voor de onmenselijke keuze komen te staan over wie een beademingstoestel krijgt en wie niet.”

Dokters Matthias Mergeay, Luc Janssen en Michiel Stiers werden aan het begin van de coronacrisis op de afdeling intensieve zorg al snel geconfronteerd met de hoge nood aan beademing van coronapatiënten. Op dat moment vreesden ze ook bij ons Italiaanse toestanden, waarbij het aantal patiënten het aantal beademingstoestellen zou overstijgen. De beademing van zieke coronapatiënten vereist een individuele aanpak en daarom is het dus verre van ideaal om identieke instellingen van het beademingstoestel aan twee verschillende patiënten aan te bieden.

Dubbel zoveel beademing

De drie Geelse dokters vonden echter een oplossing voor dat euvel. Door enkele eenvoudige elementen toe te voegen kunnen ze met één beademingstoestel een specifieke, geïndividualiseerde beademing bieden aan meerdere patiënten. Voor die opstelling gebruiken ze materialen die beschikbaar zijn in elk ziekenhuis, zodat het in geval van nood snel geïmplementeerd kan worden.

“Het biedt een enorme uitbreiding van de beademingscapaciteit. Dubbel zoveel patiënten kunnen er levensreddende beademing mee krijgen”, zegt dr. Stiers, arts op spoedgevallen. “In ons ziekenhuis en de rest van België zijn we gelukkig op geen enkel moment in zo’n situatie terecht gekomen.”

Internationale werkgroep

De dokters filmden hun proefopstelling en zetten het op YouTube. Hun video ging de wereld rond onder artsen die toen vochten tegen de opmars van het nieuwe virus. Het onderzoek groeide uiteindelijk uit tot een internationale werkgroep van medische specialisten en ingenieurs, onder coördinatie van VUB-onderzoekster Hannah Pinson. Het concept dat toen theoretisch mogelijk was, is nu ook in de praktijk getest in samenwerking met meerdere universitaire centra in een erkend proefdierenlabo.

Onmenselijke keuze

“Wij zijn erg blij dat we er zelf in geslaagd zijn om dit als eerste ter wereld wetenschappelijk aan te tonen”, zegt dr. Mergeay, arts op intensieve zorg. “Wij wilden niet voor de onmenselijke keuze komen te staan over wie een beademingstoestel krijgt en wie niet”, vervolgt dr. Stiers.

“En dus wie een kans op overleving krijgt en wie niet. Als artsen kwamen we met een mogelijke oplossing, die na intensief onderzoek nu effectief en veilig blijkt te zijn. Dit is een grote stap vooruit in het onderzoek naar beademingstoestellen.” Mede dankzij de opstelling uit Geel zijn artsen wereldwijd nu in staat om op een veilige en efficiënte manier meerdere patiënten te beademen met één toestel.