Dodelijk ongeval aan Winkelomseheide: voetganger aangereden door vrachtwagen

26 juni 2019

Aan Winkelomseheide in Geel is woensdagochtend in alle vroegte een voetganger aangereden door een vrachtwagen. De voetganger overleefde het verkeersongeval niet. Het ongeval gebeurde rond 4.20 uur. De voetganger stak plots de straat over op een paar tientallen meters van een zebrapad. De vrachtwagenchauffeur kon niet tijdig remmen. Hij reed de voetganger aan. Die overleed ter plaatse. De straat Winkelomseheide bleef een tijd in beide richtingen afgesloten om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.