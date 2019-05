Discussie over huiswerk van zoonlief loopt uit de hand: papa slaat mama bewusteloos met kinderstoel Jef Van Nooten

21 mei 2019

12u08 3 Geel De 50-jarige Hassan A.B. uit Geel heeft in oktober 2018 zijn echtgenote zwaar mishandeld. Hij sloeg haar met een kinderstoel op het hoofd. Aanleiding: een ruzie over het huiswerk van hun zoon. De vrouw hield ook een gebroken borstbeen over aan het partnergeweld. De man riskeert een celstraf van 12 maanden.

Volgens het slachtoffer was het op 16 oktober 2018 al de derde keer dat ze slachtoffer werd van huiselijk geweld. De eerste twee keer had ze daar geen aangifte van gedaan. Na de derde keer deed ze dat wel. Hoewel haar echtgenoot Hassan A.B. haar gedwongen had om te zeggen dat ze van de trap was gevallen. Hij dreigde er ook mee zelfmoord te plegen als ze toch klacht zou indienen.

Klap op achterhoofd

Het zware partnergeweld deed zich voor tijdens een discussie over het huiswerk van de zoon van het koppel. “Ze was de keukentafel proper aan het maken toen haar echtgenoot haar langs achter te lijf is gegaan met een stoeltje. Mijn cliënte verloor het bewustzijn en is pas wakker geworden door het geschreeuw van de kinderen. Ze lag in het bloed”, vertelt de advocate van het slachtoffer.”

De man zegt dat hij niet weet hoe dit is kunnen gebeuren. Dat maakt het extra verontrustend. Dit kan zomaar opnieuw voorvallen.”

Stoel in stukken

De klap op het achterhoofd was zo zwaar dat de kinderstoel in zeven stukken uit elkaar viel. De vrouw was meer dan vier maanden arbeidsongeschikt en draagt nog altijd de gevolgen van het geweld. Het openbaar ministerie vraagt een boete van 1.200 euro en een celstraf van 12 maanden, eventueel gekoppeld aan een behandeling voor de agressieproblematiek van Hassan A.B. De man zelf geeft het geweld toe. “Maar dat geweld kwam er niet zomaar. Zij gooide tijdens de discussie eerst een speelgoedje van de kinderen naar me”, verklaarde hij. Het vermeende partnergeweld uit het verleden ontkent de man.

Vonnis op 18 juni.