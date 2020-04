Directeur en dokters bakken 50 taarten voor personeel van Ziekenhuis Geel Wouter Demuynck

19 april 2020

17u37 0 Geel Jan Flament, algemeen directeur van het Ziekenhuis Geel, sloeg zondagnamiddag met enkele van zijn artsen aan het bakken in de pas geopende industriële bakkerij VG Bread Lines, op Hagelberg in het industriegebied van Geel-Punt. De 50-tal taarten gaan ze maandagochtend verdelen onder het ziekenhuispersoneel.

Bakker Gert Vermeer (51) had eerder al 28 jaar een bakkerij uitgebaat, maar verkocht alles twee jaar geleden. De bakkersmicrobe begon evenwel opnieuw te kriebelen en dus besloot Vermeer om opnieuw op te starten onder de naam VG Bread Lines, waarmee hij aan allerlei supermarkten, ziekenhuizen en koude bakkers zou leveren.

Alle afspraken geannuleerd

Alle machines en ovens waren begin maart klaar om van start te gaan en de frigo’s en koelcellen zaten propvol, maar toen sloeg het coronavirus toe. Klanten gaan zoeken en stalen gaan afgeven zitten er momenteel niet in. “Da’s natuurlijk wel een beetje een ramp. Begin maart had ik heel wat afspraken gepland, maar die zijn logischerwijze allemaal geannuleerd. Buiten wat proefdraaien ligt het het nu stil”, vertelt Gert Vermeer.

Zowel zijn beste vriend Geert als zijn vriendin Gwendolyn porden Gert daarom aan om - in navolging van vele bakkerijen, bloemisten en andere zelfstandigen - van de nood een deugd te maken en te leveren aan zorgcentra en ziekenhuizen om het personeel daar een hart onder de riem te steken. In dit geval steken de dokters en zelfs algemeen directeur Jan Flament echter zélf de handen uit de mouwen.

Paar uren zoet

“De bal is wat aan het rollen gegaan doordat een kameraad van mij een chirurg kent in het ziekenhuis. Eerder had ik al wel eens wat brood meegegeven. De dokters en het algemeen directeur waren blijkbaar wel geïnteresseerd om zelf voor hun personeelsleden te bakken. Dat vind ik bijzonder knap van hen. Ik heb de nodige grondstoffen afgewogen, maar voor de rest kunnen ze het hele proces mee volgen. Daar zijn ze wel een paar uurtjes zoet mee”, lacht Gert.

De algemeen directeur en de dokters bakten in totaal zo’n 50 kersen- en abrikozentaarten. Die worden maandagochtend uitgedeeld onder het ziekenhuispersoneel om hen een hart onder de riem te steken.