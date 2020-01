Dimpnadagen komen er weer aan: ticketverkoop voor GheelaMania gestart Wouter Demuynck

16u30 0 Geel In mei 2020 breken opnieuw de vijfjaarlijkse Dimpnadagen aan, waarbij de heilige Dimpna - patroonheilige van de stad - uitgebreid wordt gevierd. De ticketverkoop voor het theaterstuk GheelaMania is van start gegaan en voor de traditionele processie heeft de stad een actie gelanceerd om vrijwilligers te ronselen.

Nieuw aan deze editie van GheelaMania, opnieuw onder leiding van regisseur Luc Stevens, is dat het stuk niet terug in de tijd gaat maar een hedendaags verhaal brengt over de invloed van Dimpna op Geel en haar inwoners. De ticketverkoop is sinds enkele dagen gestart op de website van GheelaMania. Voor de snelle beslissers is er een speciale kortingsactie: de tickets voor de namiddagvoorstelling van zaterdag 16 mei worden namelijk aan voordelige tarieven verkocht.

Moderne interpretatie

Ook de Sint-Dimpna Ommegang zal er in 2020 deels anders aan toe gaan. “De traditionele processie door de centrumstraten wordt aangevuld met splinternieuwe praalwagens die de legende van de Heilige Dimpna uitbeelden met behulp van moderne technieken. Met hun moderne interpretatie hopen regisseurs Ief Dams en Gorik Goris traditie en vooruitgang te verzoenen en alle generaties aan te spreken”, klinkt het.

Dimpna’s prijzenkast

Voor de processie worden nog vrijwilligers gezocht. Om die zoektocht - in totaal zijn er 1.500 vrijwilligers nodig - wat kracht bij te zetten gaat de dienst Toerisme & Stadsanimatie elke week minstens twee prijzen uit de zogenaamde ‘Dimpna’s prijzenkast’ verloten onder diegenen die zich al hebben ingeschreven.

Winnaars blijven in de pot en maken dus ook de week nadien kans op een prijs. De prijzen werden geschonken door lokale Geelse handelaars en omvatten onder meer een elektrische fiets en een etentje in een sterrenrestaurant. Inschrijven als vrijwilliger kan via www.fanvandimpna.be.