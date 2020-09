Dieven stelen tractor uit loods Jef Van Nooten

28 september 2020

20u09 0

De eigenaar van een loods aan de Retieseweg in Geel ontdekte maandagochtend dat er een tractor uit de loods was gestolen. Het is niet duidelijk wanneer de daders de diefstal precies gepleegd hebben. Mogelijk gebeurde dat al enkele dagen geleden, maar werd de diefstal pas maandagochtend opgemerkt.