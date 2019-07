Dieven gooien ruit in en stelen 25.000 euro aan tablets en laptops uit elekronicawinkel Wouter Demuynck

16 juli 2019

19u00 0 Geel In de nacht van maandag op dinsdag hebben twee dieven zo'n 25.000 euro aan laptops en tablets buitgemaakt bij elektronicawinkel Elektromic op de Molseweg in Geel. Toen de daders een zijruit met een kassei insloegen ging het alarm af, maar dat hield hen niet tegen om op enkele minuten tijd hun slag te slaan.

Het alarm trad rond 2 uur in werking nadat het raam aan de zijkant van het gebouw eraan moest geloven. De twee dieven hadden het raam aan diggelen gegooid met een kassei om zich zo toegang te verschaffen. Eenmaal binnen gingen de daders meteen naar de pc-afdeling. Daar maakten ze allerlei dure laptops en tablets buit.

Vooral Apple

“Ze hadden het vooral gemunt op Apple-toestellen, maar ook toestellen van Microsoft graaiden ze mee. Die toestellen stonden allemaal achter glas, dat ze hebben vernield. Ook de toestellen op de demo-tafel hebben ze losgerukt. Die houders, die voorzien zijn van een alarm, zijn allemaal afgebroken. Op de vloer lag het vol met glas. Er is behoorlijk wat schade”, zeggen Jos Michiels en Tilly Van Lommel, de ouders van zaakvoerder Koen Michiels, die ook nog in hetzelfde gebouw naast de winkel wonen. Ze schatten dat de daders een twintigtal toestellen hebben gestolen aan een waarde van zo’n 25.000 euro.

Gemaskerd

Toen het alarm afging, wilde Jos gaan kijken in de winkel. “Ik heb hem toen tegengehouden, want je weet maar nooit wie er binnen zit en wat er zou kunnen gebeuren”, vertelt Tilly. “Het is allemaal heel snel gegaan. Op de camerabeelden zagen we dat het om twee jonge, smalle mensen ging. Ze hadden een masker op en droegen een kap. Ze waren vrij goed ingeduffeld en waren er dus wel op voorzien om door zo'n kapotgeslagen raam te breken. Ook hadden ze twee heel grote tassen bij.”

De politie werd door het alarm automatisch verwittigd en kwam snel ter plaatse. Toen waren de daders al te voet weggevlucht. “De politie heeft de daders met een speurhond nog kunnen volgen tot aan de rotonde (aan de Molseweg en Meerhoutseweg, red.), maar daar is ze het spoor bijster geraakt. Daar hadden ze vermoedelijk een auto staan, aangezien we aan onze winkel ook camera’s buiten hebben.”

In en rond de winkel hangen al zo’n twaalf camera’s. Na de nieuwe inbraak wil zaakvoerder Koen Michiels zijn winkel nog steviger beveiligen. Zo is hij van plan om aan de zijkant van het gebouw tralies te zetten achter het glas.

Zeker tien inbraken

De inbraak roept in elk geval nare herinneringen op bij Jos en Tilly, die de zaak in 1968 oprichtten. Zo’n acht jaar geleden nam zoon Koen de zaak over. “Ik kan het al niet meer tellen hoeveel inbraken we al gehad hebben. Zeker een stuk of tien. Vroeger gebeurde het ook, maar nu toch vaker. Je begint er echt schrik van te krijgen. De laatste zware inbraak was twee jaar geleden, toen ze via het dak inbraken. Maar een maand geleden was er ook al een poging tot inbraak aan die zijkant van het gebouw. Ze raakten toen niet door het glas en daarna verjoeg een buurvrouw hen. Mogelijk waren dat dezelfde daders als nu.”