Dief gooit ruiten van koffiezaak en lederwinkel in en steelt geld uit kassa Wouter Demuynck

21 maart 2020

13u17 0 Geel Een dief heeft zaterdagochtend in het centrum van Geel inbraken gepleegd bij koffiehuis Passage op de Pas en lederwinkel Lederwaren Jacobs in de Nieuwstraat. Telkens gooide hij een ruit in en ging hij aan de haal met het geld uit de kassa.

De dief lijkt gebruik te hebben gemaakt van de opgelegde sluiting van de winkels en de leegte in de winkelstraten door het coronavirus, want hij pleegde zijn diefstallen op klaarlichte dag. Om 8.50 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er bij koffiehuis Passage aan de Pas een ruit was ingeslagen en dat er geld uit de kassa was verdwenen.

Eenzelfde verhaal ontving de politie om 9.05 uur over lederwarenzaak Lederwaren Jacobs in de Nieuwstraat. Ook daar werd geld uit de kassa gestolen.

Volgens de politie gaat het vermoedelijk om dezelfde dader, maar die kon nog niet gevat worden.