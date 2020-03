Dief gooit ruiten van koffiezaak en lederwinkel in en steelt geld uit kassa: “Al onzekerheid door coronavirus, nu komt dit er nog eens bij” Wouter Demuynck

21 maart 2020

13u17 0 Geel Een dief heeft zaterdagochtend in het centrum van Geel inbraken gepleegd bij Koffiehuisje Passage op de Pas en lederwinkel Lederwaren Jacobs in de Nieuwstraat. Telkens gooide hij een ruit in en ging hij aan de haal met het geld uit de kassa.

De dief lijkt gebruik te hebben gemaakt van de opgelegde sluiting van de winkels en de leegte in de winkelstraten door het coronavirus, want hij pleegde zijn diefstallen op klaarlichte dag. Rond 8.45 uur merkte een vrouw dat er bij Koffiehuisje Passage op de Pas een ruit was ingeslagen. Zij verwittigde meteen de politie en belde ook uitbaatster Anneke Van Bael (46), wiens nummer ze via de Facebookpagina van de zaak had gevonden, op.

Glazen deur in stukken

“De vrouw vertelde me dat mijn glazen deur in stukken op de grond lag. Het moet toen nog maar pas gebeurd zijn, want een buurman was daar om iets voor 8.30 uur nog gepasseerd met zijn hond en toen was er nog niets te zien. De politie gaat ervan uit dat de dader nadien hetzelfde heeft gedaan bij Lederwaren Jacobs”, zegt uitbaatster Anneke Van Bael.

Bij de lederwinkel in de Nieuwstraat werd rond 9 uur op dezelfde manier ingebroken. Ook daar werd geld uit de kassa gestolen. “Bij Jacobs kon de man gefilmd worden. De politie heeft een vermoeden wie het is, maar kon nog niemand oppakken.”

Honderden euro’s

De dader ging bij Koffiehuisje Passage aan de haal met enkele honderden euro’s. “Aangezien mijn dochter meehelpt in de zaak en mijn zoon bijspringt tijdens weekends heb ik een potje met drinkgeld staan waar ik wat extra instak als we een goede dag hadden gehad. Het is altijd leuk om dan dat potje open te doen om er samen iets leuks mee te gaan doen”, vervolgt Van Bael.

“Dat potje, waarin zo’n 600 euro zat, is gestolen, net zoals ongeveer 105 euro wisselgeld uit de kassa. Na de opgelegde sluiting door het coronavirus hadden we wel allerlei etenswaren meegenomen, maar aan dat potje hebben we niet meer gedacht. Het was duidelijk enkel om het geld te doen, want de dader had evengoed nog een televisie kunnen meenemen.”

Nieuwe klap in coronatijden

De diefstal is een nieuwe klap in het gezicht van de uitbaatster nu haar winkel ook al verplicht moet sluiten. Sinds augustus 2018 is de zaak gevestigd op de huidige locatie op de Pas, daarvoor had Anneke Van Bael ook nog een koffiehuisje als pop-up iets verderop in de straat. Daar werd drie jaar geleden ook al eens ingebroken. “Bij mijn zaak heb je eerst een inkomhal en daarna pas de deur, waardoor je dus niet direct op straat zat. Dat was ook zo het geval bij mijn pop-up. Dat zal wellicht ook meespelen”, aldus Van Bael.

“Door het coronavirus is er al die onzekerheid of je zaak dit wel kan overleven en nu komt dit er ook nog eens bij. Je begint te denken of dit het nog wel allemaal waard is. We weten niet wat ons nog te wachten staat. Ik ga eens nadenken over extra beveiliging, maar nu we geen inkomsten hebben zijn er daarvoor geen financiële middelen.”

Van Bael kan het voorval evenwel gezien de omstandigheden ook relativeren. “Ik besef wel dat er altijd wel ergere dingen in het leven zijn. Zolang we dit maar gezond doorstaan, dat is toch nog het belangrijkste.”