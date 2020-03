Diane en Hilaire vieren gouden bruiloft Wouter Demuynck

13u52 0 Geel Hilaire Van Den Kieboom (69) en Diane Wouters (71) vieren dit jaar hun gouden bruiloft. De vonk tussen de Gelenaars sloeg over in de Geelse dancing Riviera.

Het koppel heeft nu samen twee zonen. Hilaire heeft vroeger vooral lange tijd gewerkt bij Edelbeton in Geel-Punt, Diane was aan de slag bij een sigarenfabriek en doet nu na haar pensioen nog vrijwilligerswerk in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw.

Hilaire was jarenlang actief als délégué bij KSAV Sint-Dimpna, maar moest daarmee stoppen wegens gezondheidsredenen. Wel gaat hij nog naar de voetbalwedstrijden kijken en ook op televisie bekijkt hij allerlei sportwedstrijden. In zijn vrije tijd gaat hij graag met de hond wandelen. Diane heeft zich ook jarenlang ingezet bij KSAV Sint-Dimpna door daar een handje toe te steken in de kantine.