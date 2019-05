Diamant voor Ludovicus en Ivonne Wouter Demuynck

28 mei 2019

Het Geelse echtpaar Ludovicus Molenberghs (83) en Ivonne Van de Poel (82) vieren dit jaar hun 60ste huwelijksverjaardag. Samen hebben ze twee kinderen, vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Zij hebben elkaar leren kennen doordat ze buren waren van elkaar: Ludovicus woonde in Holven, Ivonne in de Kapelstraat. Ludovicus bezorgde vroeger de post als postbode, Ivonne werkte in een kledingwinkel, waar ze instond voor het bijwerken van de kledij. In hun vrije tijd zijn ze actief bij OKRA en drinken ze samen graag een kopje koffie.