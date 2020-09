Dertiger riskeert slechts werkstraf voor ‘moordpoging’ op stiefvader Jef Van Nooten

09 september 2020

14u26 8 Geel Een 37-jarige man uit Geel stond woensdagochtend terecht voor ‘moordpoging’ op zijn stiefvader. Hij viel de man op 8 december vorig jaar aan met een mes. ‘Je gaat er aan’, riep hij zijn stiefvader toe. Toch is er volgens het openbaar ministerie twijfel over de intentie tot doden. De man riskeert nu enkel een werkstraf voor het uiten van bedreigingen.

“Ze zeggen dat ik een mes heb genomen en er meermaals mee heb uitgehaald, maar ik kan het me niet meer herinneren. Als ik nuchter ben zou ik zoiets nooit doen, maar ik had serieus gedronken”, sprak S.V. (37) uit Geel woensdagochtend tegen de rechter in Turnhout.

Mes

De Gelenaar was door de raadkamer naar de rechtbank verwezen voor moordpoging op zijn stiefvader op 8 december 2019. Hij was die avond eerst verbaal agressief geweest tegen de man. Even later keerde hij terug met een mes in zijn handen. “’Je gaat er aan’, riep hij tegen zijn stiefvader toen hij hem te lijf ging met het mes. De confrontatie vond op zeer korte afstand plaats. Het is een wonder dat de stiefvader niet geraakt is door het mes”, vertelt openbaar aanklager Peter Van der Flaas.

Twijfel

De raadkamer hield het bij ‘moordpoging’ als tenlastelegging, maar het openbaar ministerie is niet langer overtuigd dat hij effectief de intentie had om zijn stiefvader van het leven te beroven. Omdat daar twijfel over bestaat, vraagt de aanklager geen jarenlange celstraf voor moordpoging, maar een werkstraf voor bedreigingen. “Van een moordpoging kan er inderdaad geen sprake zijn. Hij heeft op een bepaald moment zelf beseft dat hij over de schreef ging en heeft het mes zelf overhandigd aan zijn vriendin”, reageert de advocate van S.V.. “Hij heeft alleen zwaaibewegingen gemaakt met het mes, geen steekbewegingen.”

Alcoholgebruik

De advocate vraagt een probatieopschorting. Dat wil zeggen dat de man geen straf krijgt als hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt, zoals zich laten begeleiden voor zijn alcoholgebruik.

Vonnis op 7 oktober.