Dertig studenten Thomas More zetten zich vrijwillig in voor zelf te ontwikkelen sociale ondernemingen Toon Verheijen

30 augustus 2019

14u52 0 Geel Dertig studenten van Thomas More hebben zich voor dit academiejaar – en eventueel ook de jaren erna – vrijwillig extra werk op de hals gehaald. Ze gaan buiten hun gewone opleiding zich inzetten voor twee projecten waarmee ze oplossingen proberen te zoeken voor echte maatschappelijke problemen. Wat die zullen worden, zullen de twee groepen samen moeten ontdekken en uitwerken. De voorbije twee dagen ontmoetten de dertig studenten elkaar voor de eerste keer.

Concreet gaat het om vijftien studenten die zich opgaven voor ‘Moonshot Ethiopia’, waarbij de studenten op uitwisseling gaan naar Ethiopië en samen aan maatschappelijke problemen willen werken. Het andere project is Enactus, een ngo dat studenten wil stimuleren om (sociaal) te ondernemen en daarvoor onder meer samenwerkt met Janssen Pharmaceutica. “De studenten hebben zich vrijwillig opgegeven en stude-ren verspreid over onze campussen in Turnhout, Lier, Geel of Vorselaar”, klinkt het bij Thomas More. “Ze komen uit allerlei richtingen. Ze konden zich vrijwillig opgeven. Het is ook iets dat bovenop hun gewoon lessenpakket komt. Het gaat vooral om studenten die nog een extra uitdaging zochten en uiteraard soci-aal nogal geëngageerd zijn. De bedoeling is dat ze los van hun studie en latere beroepskeuze er extra voor kiezen om iets bij te dragen aan de maatschappij. Zo krijgen de studenten de kans om hun pas-sies te ontdekken, hun talenten aan te scherpen en hun positieve impact op de wereld te verg-roten.”

Ethiopië

Vijftien studenten schreven zich in voor Ethiopia Moonshot en trekken volgende week zelfs voor tien dagen naar Mekkele. “De bedoeling is dat ze minstens een jaar lang gaan samenwerken rond bepaalde projecten. In Mekkele hebben ze een traditie van studenenclubs die zich inzetten voor sociale projecten zoals bijvoorbeeld alleenstaande moeders. Samen kiezen ze voor welke doelen ze zich gaan inzet-ten.” De andere 15 studenten nemen deel aan Enactus. Enactus (https://enactus.org/) is een internationale NGO, die van de wereld een betere plek wil maken door ondernemende acties van studenten in het hoger onderwijs. “Wij zijn al actief in 37 landen”, zegt Lettemieke Mulder. “Wat de studenten concreet gaan doen, zal pas duidelijk worden als het project al een tijdje loopt. Eerst moeten ze nadenken wat ze willen aanpakken, waarom, hoe omdat dan uiteindelijk uit te werken naar een écht ondernemerschap. Onder meer eenzaamheid bij ouderen en ver-spilling zijn twee zaken die al naar boven kwamen.”

Vrije keuze

De studenten zijn in elk geval enthousiast. Laurie (studente vroedkunde) en Laure (ergothera-pie) kozen voor Enactus. Robin (verpleegkunde) en Süleyha (verpleegkunde) kozen voor het project Moonshot. “Het was vooral leuk om elkaar te leren kennen”, vertellen de vier. “We we-ten dat dit extra werk met zich meebrengt, maar er hangen geen punten aan vast en we zien het zelf als een extra uitdaging. Waaraan we uiteindelijk gaan werken is helemaal nog niet ze-ker. Het kan binnen ons ‘vakgebied’ liggen, maar het kan ook helemaal iets anders worden.” Süleyha is met haar 34 de ouderdomsdeken van de bende. Ze is ook al mama van vier kinderen. “Ik heb voor de omgekeerde weg gekozen”, lacht ze. “Eerst kindjes en dan studeren. Het is zeker een uitdaging en je leert elkaars talenten kennen en samenwerken.”