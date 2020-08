Dertien procent van bestuurders duwt het gaspedaal in Rozendaal te stevig in Wouter Demuynck

26 augustus 2020

19u20 0

De politie Geel-Laakdal-Meerhout heeft van 5 tot en met 20 augustus meerdere snelheidscontroles uitgevoerd in Rozendaal in Geel. De buurtbewoners klaagden immers al enige tijd over te snel rijdend verkeer in de straat waar maximaal 30 km/u mag gereden worden. In totaal controleerde de politie 1.173 voertuigen, 152 bestuurders reden te snel.