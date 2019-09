Derde filiaal van Abitare biedt interieur aan voor compactere omgeving Wouter Demuynck

12u27 0 Geel Interieurwinkel Abitare opende dit weekend op de Antwerpseweg in Geel een derde showroom. Na het hoofdfiliaal in de Puntstraat in Geel en een afdeling in Brasschaat, mikt Abitare met het nieuwe filiaal nu op de klant die een stijlvol interieur zoekt voor een compactere omgeving.

Zaakvoerster Terry Knijff ondervond dat haar klanten thuis niet altijd het ruimtelijke gevoel van haar twee interieurzaken terugvonden. “Velen kunnen zich dan ook moeilijk een voorstelling maken van hoe zo’n prachtig interieur bij hen thuis, in een tweede verblijf of bij het ‘kleiner gaan wonen’ kan zijn. Om aan die vraag te beantwoorden, starten we nu met Abitare Compact Wonen. Daar tonen we hoe je kleine ruimtes groots kan inrichten met budgetvriendelijke oplossingen.”

Dit weekend opende de nieuwste telg binnen Abitare haar deuren op de Antwerpseweg 65E in Geel. In dat pand was Abitare eerst gevestigd, toen Terry Knijff haar zaak tien jaar geleden oprichtte. Na drie jaar volgde een vestiging in Brasschaat en in 2018 verhuisde Abitare Geel naar de Puntstraat.