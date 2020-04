Deel van nieuwe zorgsite Klein Veldekens wordt tijdelijk schakelzorgcentrum: “Geschikt alternatief voor aanvullende opvang van patiënten” Wouter Demuynck

03 april 2020

16u32 0 Geel Een van de drie gebouwen van zorgcomplex Klein Veldekens van vzw Astor zal vanaf maandag indien nodig ingezet kunnen worden als schakelzorgcentrum. In zo'n centrum kunnen patiënten terecht die uit het ziekenhuis komen maar thuis onvoldoende ondersteuningen hebben voor hun verdere herstel. De eventuele activering van het schakelzorgcentrum, wat een beslissing van de Vlaamse overheid is, gebeurt wanneer de opnamecapaciteiten van de ziekenhuizen in Mol en Geel in het gedrang komen.

Op de nieuwe zorgsite voor ouderen Klein Veldekens van vzw Astor is één van de drie gebouwen inmiddels afgewerkt. Dat eerste gebouw zou normaal gezien in mei in gebruik genomen worden, maar de stad vormt de nieuwe infrastructuur nu met enkele kleine aanpassingen om tot een tijdelijk schakelzorgcentrum.

“Het gebouw dat afgewerkt is beschikt over 44 individuele kamers die we deze week en tijdens het weekend volledig klaarmaken. De andere twee gebouwen zijn nog niet klaar. De werken blijven evenwel doorgaan. Dit biedt op een later tijdstip de optie om het schakelzorgcentrum verder uit te breiden”, klinkt het bij de stad Geel, dat het initiatief nam samen met de ziekenhuizen van Mol en Geel, Astor vzw, de eerstelijnszones Zuiderkempen en Baldemore en de Vereniging Huisartsenkring Zuiderkempen.

Voldoende opnamecapaciteit

Op dit moment beschikken de ziekenhuizen van Geel en Mol nog over voldoende opnamecapaciteit om alle patiënten op te nemen die dringende medische verzorging nodig hebben. “Wanneer de toestroom van patiënten de beschikbare capaciteit overschrijdt, dan biedt dit schakelzorgcentrum een geschikt alternatief voor aanvullende opvang. De Vlaamse overheid neemt de uiteindelijke beslissing om een schakelzorgcentrum in een bepaalde regio al dan niet te activeren. Het schakelzorgcentrum staat vanaf 6 april klaar om – wanneer nodig – operationeel te zijn en patiënten te ontvangen.”

Patiënten met en zonder corona

Het schakelzorgcentrum richt zich zowel op coronapatiënten als niet-besmette patiënten. “Medisch gezien mogen deze mensen het ziekenhuis verlaten. Ze komen naar het schakelzorgcentrum wanneer ze thuis onvoldoende ondersteuning hebben om verder te herstellen. Ook patiënten uit het ziekenhuis die voldoende sterk zijn om het ziekenhuis te verlaten maar nog klinisch toezicht nodig hebben, kunnen naar het schakelzorgcentrum. In zeer zorgwekkende situaties mogen ook de triageposten en de huisartsen mensen vanuit hun thuissituatie, na een medische controle op de spoedgevallendienst van het ziekenhuis van Geel of Mol, in het schakelzorgcentrum laten opnemen.”