Deel van Gladioolstraat wordt Bakkersstraat zodat vrachtwagens niet meer verkeerd rijden Wouter Demuynck

09 juli 2020

22u48 0 Geel Het zuidelijke deel van de Gladioolstraat in Geel heet voortaan de Bakkersstraat. Die naamsverandering moet ervoor zorgen dat vrachtwagens die komen leveren niet meer de verkeerde kant van de straat inrijden.

Het gedeelte vanaf Pas tot aan de paaltjes in de bocht heet voortaan Bakkersstraat. Regelmatig reden vrachtwagens die bij Hubo of Alma moesten leveren verkeerdelijk het noordelijke deel van de doodlopende Gladioolstraat in. Dat zorgde voor overlast bij de buurtbewoners. De stad hoopt het probleem nu op te lossen door het zuidelijke deel van de straat, waar die winkels gelegen zijn, van naam te wijzigen naar Bakkersstraat. Ook de huisnummers van het zuidelijke deel veranderen.

Oude plaatsnaam

De stad geeft bij het kiezen van een nieuwe straatnaam de voorkeur aan een oude plaatsnaam. “Deze straat heette in de achttiende eeuw het ‘Beckersstraetien’, in het huidig Nederlands de Bakkersstraat. Volgens het doctoraat van Karel Cools over de oude plaatsnamen in Geel verwijst ‘backers’ of ‘beckers’ in samenstellingen met de tussenklank -s naar de vroegere eigenaar, dus naar de afgeleide van de familienaam ‘Bakker’ of ‘Beckers’. Deze familienaam komt in Geel al voor vanaf de zestiende eeuw.”