Dealer verstopt drugsvoorraad bij schoonmoeder: ook zij riskeert nu celstraf Jef Van Nooten

17 september 2019

13u52 4 Geel Een drugsdealer uit Geel riskeert een gevangenisstraf van 2 jaar voor handel in cannabis, cocaïne en xtc. Volgens het onderzoek verkocht hij ook aan minderjarigen. Zijn voorraad drugs verstopte hij in het appartement van zijn schoonmoeder. De vrouw stond mee terecht en riskeert 10 maanden celstraf.

In het Geelse drugsmilieu staat hij gekend als ‘Anthony’. Afnemers van de man verklaarde dat hij hen al enkele jaren van drugs voorzag. De dealer gebruikte een valse naam voor zijn handeltje, want de politie kon de dealer uiteindelijk identificeren als de 40-jarige I.V. De man had er nochtans alles aan gedaan om niet ontmaskerd te worden. “Zo veranderde hij regelmatig van gsm-nummer. Hij liet die nummers registreren op naam van andere mensen. Vaak op naam van klanten in ruil voor drugs”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dijck.

370 xtc-pillen

Twee klanten die een gsm-nummer voor I.V. regelden stonden mee terecht op de rechtbank. Zij riskeren beiden een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden. Het openbaar ministerie richtte zijn pijlen vooral op I.V. en zijn schoonmoeder I.R. “De man verstopte zijn drugsvoorraad in het appartement van zijn schoonmoeder. Tijdens een huiszoeking bij de vrouw werd meer dan 200 gram cannabis gevonden, net als 370 xtc-pillen en ruim 12 gram cocaïne”, aldus nog de aanklager.

Volgens I.V. zat de drugsverkoop nog maar in een opstartfase, maar op basis van verklaringen van afnemers gaat het openbaar ministerie er van uit dat hij al jaren een lucratief handeltje leidde. “Op basis van klanten die we geïdentificeerd hebben, berekenden we een vermogensvoordeel van 26.000 euro, maar de echte winst ligt wellicht nog veel hoger”, besluit de aanklager.

Het parket vorderde 24 maanden cel tegen I.V.. De man ontkent dat hij ooit drugs heeft verkocht aan minderjarigen. Zijn schoonmoeder riskeert 10 maanden celstraf. De vrouw beweert dat ze niet wist dat haar schoonzoon drugs in haar appartement had verstopt.

Het vonnis volgt in oktober.