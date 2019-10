De Halle huisvest na zomerbar nu ook pop-upwinterbar ‘t Stadhuis Wouter Demuynck

25 oktober 2019

17u00 1 Geel In het voormalig cultuurcafé De Halle op de Markt opent op vrijdag 8 november de pop-upwinterbar ‘t Stadhuis van vzw Blijven Plakken de deuren. De tijdelijke invulling van De Halle krijgt zo een vervolg nadat het stadsbestuur de zomerbar La Buena Onda van afgelopen zomer positief evalueerde.

In winterbar ’t Stadhuis, genoemd naar de voormalige functie als stadhuis, ligt de focus op gezelligheid en ontmoeting. De benedenverdieping is omgetoverd tot een warme winterlounge met allerlei gezellige hoekjes.

Winterbarbecue

“De aangepaste drankenkaart bestaat uit een ruim assortiment schnaps, koffies en bieren. Er zullen ook verschillende thema-avonden en evenementen georganiseerd worden in samenwerking met lokale cateraars en ondernemers. Denk daarbij aan een winterbrunch, een winterbarbecue of een wijnproeverij”, zegt schepen van Lokale Economie Tom Corstjens (N-VA). De winterbar opent op vrijdag 8 november en zal open blijven tot eind februari 2020.

Positieve evaluatie

Afgelopen zomer koos het stadsbestuur al voor een tijdelijke invulling van voormalig cultuurcafé De Halle met de zomerbar La Buena Onda. De evaluatie daarvan was positief, waarop het stadsbestuur besloot om opnieuw een pop-upbar in te richten. Vzw Blijven Plakken diende dit voorjaar al een voorstel in toen de stad op zoek was naar een tijdelijke invulling voor cultuurcafé De Halle. De vzw werkte toen een concept uit voor zowel een zomer- als winterbar en eindigde op de tweede plaats.

“De jury was wel gecharmeerd door het concept van de ondernemers van Blijven Plakken. Zij kregen de kans om ervaring op te doen in een ander leegstand pand van de stad. Deze zomer baatte de vzw met succes de zomerbar ‘Bar Gul’ uit in de oude meisjesschool op Sint-Dimpna. Daarom besliste de stad om vzw Blijven Plakken nu ook de kans te geven om een winterbar te openen in De Halle.”