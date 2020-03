Cunina bouwt opleidingscentrum, restaurant en toeristenverblijf in Nepal Wouter Demuynck

05 maart 2020

14u50 0 Geel De Geelse ontwikkelingsorganisatie Cunina heeft, in samenwerking met energieleverancier Essent, in het dorpje Sekha in Nepal een opleidingscentrum voor elektriciens, een restaurant en een verblijf voor toeristen gebouwd.

De nieuwe gebouwen zijn gelegen op de flanken van de berg Makalu, op 1.200 meter hoogte in het Himalayagebergte. Bij de inhuldiging konden ze alvast op heel wat bekijks van de lokale bevolking rekenen.

“Voor de arme en afgelegen regio was de opening een hele gebeurtenis. De lama uit het verder gelegen Chiwong-klooster in Phaplu kwam de nieuwe gebouwen op boeddhistische wijze inzegenen, terwijl de bevolking van heinde en verre kwam kijken om de projecten van dichtbij te bekijken”, zegt Sophie Vangheel, stichter van Cunina. De laatste zonnepanelen, die het restaurant en vakopleidingsgebouw van elektriciteit zullen voorzien, werden door ezels naar boven gebracht.

Tekort aan vakmensen

Dankzij de investeringen van Cunina en Essent kunnen jaarlijks twintig studenten per vak worden opgeleid tot elektricien en hulpkok. “Elektriciteit is iets dat ze hoog in de bergen lange tijd moesten ontberen, maar nu de stroomvoorziening ook hier stilaan wordt aangelegd is er een groot tekort aan vakmensen die deze klus kunnen klaren. Om te voorkomen dat er telkens elektriciens uit de hoofdstad Kathmandu moeten worden aangetrokken, worden de leerlingen van de vakopleiding nu klaargestoomd voor het vak van elektricien.”

Green Village

De studenten hulpkok kunnen dan weer praktijkervaring opdoen in het restaurant, dat deel uitmaakt van het toeristenverblijf Green Village. “Sekha is vanwege zijn prachtige natuur steeds meer in trek bij wandeltoeristen en rondtrekkende backpackers. Alleen was de regio niet voorzien op de komst van deze groepen toeristen. Daarom bouwden we de Green Village”, vervolgt Vangheel.

“In acht gezellige verblijfhuisjes kunnen toeristen voortaan comfortabel logeren. Vervolgens kunnen ze aan tafel aanschuiven voor een warme maaltijd of een verse lunch in het Green Village-restaurant. De producten waarmee de maaltijden worden bereid, komen grotendeel uit de eigen moestuin, de melk komt van eigen koeien en geiten.” Chef-kok Peter Goossens van driesterrenrestaurant Hof Van Cleve steunt de opleiding - ter inspiratie prijkt zijn foto in de keuken van het restaurant.

Drie vliegen in één klap

In het restaurant leren leerlingen in een professioneel ingerichte keuken hoe ze moeten koken en bedienen. “Hiermee slaan we niet twee, maar drie vliegen in één klap. Toeristen kunnen voortaan terecht in Green Village en met de nieuwe opleiding wordt er bekwaam personeel opgeleid én werkgelegenheid gecreëerd. De opbrengst van Green Village wordt bovendien volledig gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs in Sekha te verbeteren.”