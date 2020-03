Communicatiebureau C-Works! verhuist naar centrum van Geel en biedt voortaan flexwerkplekken aan Wouter Demuynck

08 maart 2020

14u33 1 Geel Marketing- en communicatiebureau C-Works! is onlangs verhuisd van de Antwerpseweg naar de Stationsstraat in het centrum van Geel. Met meer dan een verdubbeling van de oppervlakte wil het kantoor het aanbod uitbreiden en zal ook een deel van de ruimte worden ingericht als flexwerkplek.

C-Works! zag in 2013 het levenslicht en ondersteunt bedrijven bij hun marketing en communicatie.“Wij plannen en organiseren alle online- en offlinecommunicatie van onze klanten, maar we doen ook afzonderlijke campagnes en projecten zoals websites, advertising, social media en drukwerk”, zegt oprichter en zaakvoerder Hans Claesen.

“We waren al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie. De keuze voor Geel-centrum lag voor de hand. We werken voor een groot deel voor bedrijven uit de regio en zijn zelf ook van Geel. De extra zichtbaarheid in het straatbeeld is ook meegenomen.”

Vacatures

Met de verhuis naar een groter pand is het communicatiebureau klaar voor de volgende stap. “We zijn momenteel met een viertal medewerkers en doen regelmatig beroep op enkele freelancers”, legt projectmanager Elise Vangeel uit. “Nu hebben we de ruimte voor meer eigen medewerkers en kunnen we ons aanbod verder uitbreiden. Momenteel zijn we nog op zoek naar een content manager, webdeveloper en cross media designer”.

Flexwerkplekken

Onder de noemer Co-Works! wordt een deel van de ruimte ook ingericht als flexwerkplek. “We willen hiermee tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar coworking spaces”, legt Claesen uit. “Hier kunnen startende ondernemers, freelancers en thuiswerkers terecht om in een aangename en professionele omgeving te werken. Vanaf 1 april bieden we een vijftal werkplekken aan die flexibel gebruikt kunnen worden.”