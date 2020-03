Communicanten met brede glimlach tussen de combi’s, politiemotoren, ziekenwagens en brandweervoertuigen Toon Verheijen

07 maart 2020

13u01 4 Geel Niets dan lachende gezichtjes zaterdag op het Veiligheidshuis Ter Stokt in Geel. De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, Brandweer Zone Kempen en het Rode Kruis Geel stelden er immers enkele voertuigen op en alle communicanten en hun familie waren er welkom voor een echte fotoshoot.

Jarno (10) uit Mol genoot met volle tuigen van de fotoshoot samen met onder meer zijn papa. “Het is eens iets anders en Jarno is sowieso vol bewondering voor brandweer en politie. Thuis speelt hij dat ook altijd en mag ik de boef spelen die handboeien moet aandoen (lacht). Deze foto’s zijn een mooie herinnering.”

Wout Testelmans (7) en Lukas Notelteirs (7) kozen als eerste een autowrak uit voor een foto te trekken. “Dit is echt wel cool”, lachen de twee. “We gaan zeker ook de andere voertuigen nog uitproberen." Ook de familie was opgetogen met het idee van de hulpdiensten. “Zo hebben we eens iets anders dan de traditionele communiefoto’s bij een boom of in een wei tussen de bloempjes (lachen). Echt een mooi en leuk initiatief. Nu mogen we er echt bij gaan staan. Op straat kan je ze moeilijk tegenhouden he (lacht).”

Ook Thomas Corstens (7) speelt thuis veel met Playmobil en meestal is dat dan de brandweer of politie. Nu mocht hij eens echt op een brommer gaan zitten of in de brandweerwagens plaatsnemen. “Op weg naar hier kwamen we nog een ambulance tegen en dat heeft hij zeker gehoord én gezien”, vertelt de mama Ann Vervoort. “Een echte hoogdag voor hem en ook nog eens zalig weer. Dat maakt de trip vanuit Lier wel waard (lacht).”

Ook in Mol waren de kinderen welkom. De hulpdiensten zorgden ook voor de nodige attributen zodat de kinderen zich ook gepast konden verkleden.