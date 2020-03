Commanderij Kempen organiseert 21ste editie van degustatiebeurs Wijnfocus: “Voor zowel beginnende als gevorderde wijnliefhebbers” Wouter Demuynck

06 maart 2020

10u41 0 Geel Komend weekend staat de 21ste editie van Wijnfocus, de jaarlijkse degustatiebeurs van Commanderij Kempen, weer op het programma in het BEMT-gebouw in Geel. Wijnliefhebbers kunnen er meer dan 300 wijnen proeven en er desgewenst aanschaffen om hun wijnkelder mee aan te vullen.

Commanderij Kempen werd in 1972 opgericht en is uitgegroeid tot een van de grootste commanderijen van Vlaanderen. Zoals vorig jaar willen de organisatoren opnieuw inzetten op een grote diversiteit en een kwalitatief aanbod van wijnen uit de hele wereld.

Verschillende categorieën

“Deze beurs is voor zowel beginnende als gevorderde wijnliefhebbers een ideale gelegenheid om wijnen in een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding te ontdekken, te proeven, en te kopen. Het is immers nooit aangewezen om wijnen te kopen die je niet geproefd hebt”, vertelt Paul Vanneylen, voorzitter van Commanderij Kempen.

“Het indelen van de aangeboden wijnen in verschillende categorieën zorgt ervoor dat bezoekers gerichter op zoek kunnen gaan naar de wijnen die hun persoonlijke voorkeur genieten. De standhouders zorgen bovendien voor vakkundige ondersteuning bij het maken van een keuze.”

Blindproeven van wijnen

Nadat je een proefglas in ontvangst hebt genomen, zullen leden van Commanderij Kempen bezoekers verwelkomen en hen, als ze dat wensen, wegwijs maken in het rijke aanbod. Zowel zaterdag als zondag zal er tijdens de beurs een wedstrijd met leuke prijzen georganiseerd worden. Die wedstrijd bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen en het blindproeven van wijnen.

De wijnbeurs vindt plaats in het BEMT-gebouw, aan Kleinhoefstraat 6 in Geel. Wijnfocus vindt op zaterdag 7 maart van 14 tot 19 uur plaats, op zondag 8 maart van 12 tot 19 uur. De toegangsprijs voor het hele weekend bedraagt 10 euro. Meer informatie is te vinden op www.wijnfocus.be.