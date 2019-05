Coalitiepartners in de clinch over mobiliteitsplan: N-VA wil niets van CD&V-voorstel weten Wouter Demuynck

23 mei 2019

19u30 0 Geel De opmaak van het Geelse mobiliteitsplan zorgt voor beroering tussen coalitiepartners N-VA en CD&V. N-VA distantieert zich van het mobiliteitsplan van schepen Marlon Pareijn (CD&V), maar die laatste benadrukt dat het slechts om een vertrekpunt gaat. Er volgt nog een participatieronde met alle betrokken partners.

De bal ging deze week aan het rollen toen een schets van de basisvisie van het mobiliteitsplan via via bij Unizo Geel belandde. In het centrum komt er meer eenrichtingsverkeer en er zouden ook verkeersknippen worden ingevoerd. In een verklaring zei Unizo dat zoiets “een volledige economische shut-down betekent”.

Mobiliteitsschepen Marlon Pareijn (CD&V) benadrukt dat de basisvisie verre van definitief is. “Er zijn bovendien meerdere versies van die visie, één daarvan is dan op een vergadering van Unizo beland. Het was ook nog eens een plan zonder de nodige uitleg. Intussen is er een definitieve versie van die basisvisie klaar, waarvoor ik een draagvlak aan het zoeken was binnen de meerderheid. Die versie die bij Unizo is beland, is in elk geval niet de versie die ik in de toekomst wil invoeren. Maar voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om nu al een beslissing te maken over het mobiliteitsplan. Een beslissing zal pas gemaakt worden na een participatieronde met alle betrokken partners, zoals Unizo, de Geelse handelaars, de Fietsersbond, de verschillende adviesraden en de gemeenteraad, die nog moet worden opgestart. Er is dus absoluut nog geen definitief plan, maar wel een vertrekpunt. Ik heb contact opgenomen met Frank Sysmans, voorzitter van Unizo Geel, en hij is inmiddels helemaal gerustgesteld.”

Plan Pareijn

Daarmee was de commotie echter niet gaan liggen. Donderdag stuurde N-VA een persbericht de wereld in waarin de partij zich distantieert van het mobiliteitsplan, dat N-VA zelf omdoopte tot ‘Plan Pareijn’. “Het plan werd bestudeerd door de N-VA-denktank rond mobiliteit. Er werden een aantal fundamentele bezorgdheden geuit die het voor onze partij onmogelijk maken om het plan te aanvaarden zoals het nu op tafel ligt”, klinkt het bij N-VA-voorzitter Gert Van Hoecke.

De partij heeft het onder meer over een “verouderde visie op mobiliteit waarbij verschillende verkeersstromen van elkaar worden gescheiden”. Ook stoort de partij zich aan de manier van aanpak van CD&V. “Het is ironisch om vast te stellen dat net de partij die de schepen van Participatie levert, intern al meermaals het ‘plan Pareijn’ besprak , terwijl wij als coalitiepartner pas op 6 mei voor het eerst inzage kregen.”

Maandag weer op schepencollege

Schepen Pareijn begrijpt de commotie niet. “Want er is nog geen basisplan, dus ik vind het heel raar dat zoiets nu op deze manier in het nieuws komt. Het lijkt me logisch om eerst draagvlak te zoeken bij je collega’s. De afgelopen weken heb ik meermaals geprobeerd om met de collega’s van N-VA tot een basisplan te komen, maar tevergeefs. Maandag komt het plan weer op het schepencollege, maar ik acht de kans niet groot dat het basisplan al zal goedgekeurd worden”, aldus Pareijn, die ook vindt dat de kritiek niet klopt.

“Gescheiden verkeersvormen heb ik nergens voorgesteld, dus dat vind ik wel een bijzondere uitspraak. Of ik zwaar til aan de reactie van N-VA? Het laat me niet koud - het is nu niet zo dat ik er slechter van zal slapen, maar ik had toch op meer collegialiteit gerekend.”