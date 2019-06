Cipal koopt Technologiehuis over: “Van de Kempen een slimme regio maken” Wouter Demuynck

27 juni 2019

18u23 0 Geel De intercommunale Cipal, die aan meer dan 250 Vlaamse lokale besturen IT-diensten aanbiedt, heeft het Technologiehuis van de provincie Antwerpen in Geel gekocht. Met die investering wil Cipal het Technologiehuis transformeren naar een uitvalsbasis voor bedrijven die actief zijn in slimme overheidstechnologie, om zo Vlaanderen op dat vlak op de kaart te zetten.

Het Technologiehuis in de Cipalstraat - waar de maatschappelijke zetel van Cipal oorspronkelijk was gevestigd - huisvest allerlei bedrijven, maar de bezetting was met 30 à 40% wat magertjes geworden. Cipal heeft dan weer een breed netwerk door een samenwerkingsverband met 250 Vlaamse lokale overheden, waarmee ze een virtuele centrumstad van 2,8 miljoen inwoners vertegenwoordigt, en een tiental spin-offbedrijven. Dankzij de overname krijgt het Technologiehuis zo vanaf 2020 meteen een volledige bezetting. “We willen dit hoogtechnologisch gebouw op de kaart zetten als centrum voor bedrijven met digitale, IT- en softwarevaardigheden”, zegt voorzitter van Cipal Paul Verbeeck (CD&V), tevens burgemeester van Nijlen. “Naast de innovatieve bedrijven die reeds op de site gevestigd zijn, willen we onderdak bieden aan bedrijven die actief zijn op het vlak van slimme overheidstechnologie en smart cities. Ook startende bedrijven zijn welkom.”

De investering, die naast de aankoop en grond van het gebouw ook onder andere de renovatie ervan en een eventuele uitbreiding incalculeert, bedraagt iets minder dan tien miljoen euro. Daarmee wil Cipal de Kempense regio de kans bieden in te pikken op de zogenaamde vierde industriële revolutie, namelijk het tijdperk waarin steeds meer diensten digitaal worden. Door een site rond slimme overheidstechnologie op te bouwen, wil de intercommunale oplossingen binnen het bereik van de besturen brengen. Voorbeelden daarvan zijn chatbots om betere interactie met burgers te krijgen of algoritmes die gebaseerd zijn op artificiële intelligentie om beter inzicht te krijgen in burgeropinies. “Er is nog nooit een beter moment geweest om openbare diensten betaalbaarder en toegankelijker te maken dan nu. De GovTech-markt groeit naar schatting ieder jaar met 20%. De markt wordt nu op 400 miljard dollar ingeschat, maar het is niet zo gek om je in te beelden dat het binnenkort de volgende biljoenensector wordt.”

“We hebben het beste van twee werelden gevonden. Ons team van C-smart loodst onze Vlaamse lokale overheden binnen in het GovTech-tijdperk door samen slimme technologie aan te kopen en door hen te ondersteunen in hun strategische aanpak. Tegelijkertijd bieden we via ons netwerk van 250 besturen de private sector een mooi netwerk en een forum aan om hun smart city-oplossingen aan de overheidssector aan te bieden”, gaat Verbeeck verder. Bedoeling is dus dat overheden, ondernemers, ontwikkelaars én de academische wereld elkaar vinden op de site. “We dienen de krachten te bundelen, want we willen immers niet dat onze slimme regio morgen gecontroleerd wordt vanuit China. Of vanuit de V.S., want ook dat verregaande privatiseringsmodel heeft de voorbije jaren al tot problemen geleid. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om terug aansluiting te vinden met de wereldwijde marktleiders. Dat is absoluut nodig aangezien nieuwe technologieën in handen van autoritaire staten of megabedrijven zelfs een reëel gevaar kunnen zijn voor democratieën in streken zoals de onze.”

Het huidige gebouw kan plaats bieden aan 64 bedrijven. Aangezien het gebouw in 2020 al volledig bezet zal zijn, zal Cipal zich beraden over uitbreidingen en extra investeringen op aanpalende gronden die ze in erfpacht heeft. Dat zal het doen in overleg met andere actoren, want IOK werkt bijvoorbeeld in de buurt al aan de uitbouw van een innovatiecampus.