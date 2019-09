Cafébaas loopt twee keer tegen de lamp met zwartwerk Jef Van Nooten

02 september 2019

11u16 0 Geel De zaakvoerder van café De Sport in de Peperstraat in Geel moest zich maandag voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden. Zowel bij een controle in oktober 2018 als in februari 2019 bleken niet alle werknemers correct te zijn ingeschreven.

Bij een eerste controle in oktober 2018 waren twee personen die in het café aan de het werk waren niet correct aangemeld via Dimona, een elektronisch programma waarmee een werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. Bij een hercontrole in februari 2019 bleek één werknemer niet te zijn aangemeld.

Het zwartwerk levert de cafébaas mogelijk een boete op. “Bij de controle in oktober ging het om jobstudenten. Eén van hen was nog op proef, de andere was twee dagen aan de slag. Dat was fout. Mijn cliënt heeft het nodige gedaan om dat recht te zetten”, vertelt de advocaat van de cafébaas. “Bij de controle in februari was wel iedereen aangemeld, maar één werknemer voor de verkeerde uren. Hij heeft niet geprobeerd om opzettelijk de RSR te misleiden.”

Het vonnis volgt over enkele weken.