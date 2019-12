Buurtzorgnetwerk zoekt helpende handen Wouter Demuynck

13 december 2019

16u16 3 Geel Via het project ‘Geel Bu(u)rt’ werken de stad, het Sociaal Huis, buurtbewoners, verenigingen en lokale organisaties samen om ouderen en mensen die hulp nodig hebben zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Daarvoor zoeken de partners nog vrijwilligers.

Wie aan het project wil meewerken, kan zijn steentje bijdragen als buurtgezel of buurtantenne. Een buurtgezel is een buur bij wie je terecht kunt voor kleine taken, praktische hulp of gezelschap. Een buurtantenne vormt het aanspreekpunt in de buurt.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via geelbuurt@geel.be of 014/56.71.36.