Buurtbewoners halen slag thuis: in beroep geen vergunning voor varkensstal Wouter Demuynck

11 mei 2020

18u45 1 Geel Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft in beroep de vergunning voor de bouw van een varkensstal aan de Fransebaan in Geel geweigerd.

De plannen van de familie Noyens om aan de Fransebaan een varkensstal met bijna 10.000 dieren te bouwen stootte in het voorjaar van 2019 op heel wat protest vanuit de buurt. Ze meenden dat de locatie daarvoor niet geschikt was en vreesden geur- en transporthinder. In de zomer van 2019 verleende de deputatie toch een omgevingsvergunning, maar de buurtbewoners gingen in beroep.

In die beroepsprocedure veranderde de aanvrager de plannen in laatste aanleg nog, waardoor er tot 15 februari 2020 een openbaar onderzoek liep rond de nieuwe plannen. Doordat de buurtbewoners in beroep gingen, belandde het dossier op het bord van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zij besloot afgelopen vrijdag uiteindelijk om geen vergunning toe te kennen.