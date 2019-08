Buscemi draait in De Wolwinkel voor Avalympics Wouter Demuynck

26 augustus 2019

16u17 8 Geel Op woensdag 28 augustus is dj Buscemi te gast in café De Wolwinkel in Geel. Hij zal er plaatjes draaien ten voordele van de G-sporters van Avalympics vzw.

De deuren aan Diestseweg 1 openen om 17 uur, Buscemi begint een uur later aan zijn optreden. “Zijn dansmuziek met diverse invloeden kennen we allemaal. Vanuit De Wolwinkel zal een zuiders sfeertje ontsnappen en de beentjes zullen we niet stil kunnen houden”, aldus Benjamin Tas, coördinator van Avalympics vzw.

Het evenement is een samenwerking tussen Bakkerij Steurs, De Wolwinkel, Baron Wiels, Pol Van Acker, Music Vanderheyden, Drukkerij Studico en Avalympics vzw. Voorverkoop kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar via café De Wolwinkel, Bakkerij Steurs, Studico of info@avalympics.be. Aan de kassa betaal je 7,5 euro.