Brugconstructie over Stationsstraat bespaart grondwater Wouter Demuynck

01 november 2019

18u04 2 Geel Sinds kort siert een opvallende constructie de Stationsstraat. Een brugconstructie over de rijbaan zorgt ervoor dat de droogzuiging van een nieuwbouw wordt afgeleid naar de Zeggeloop, zodat grondwater bespaard wordt.

Door de extreme zomerse droogte en het lage grondwaterpeil dient de stad zuiniger om te gaan met water. Daarom mag een aannemer het water afkomstig van een droogzuiging niet meer in de riolering lozen, maar moet dat water in de buurt van de bouwput terug in de grond kunnen sijpelen.

Zeggeloop

“Dat dit zelfs in het centrum van Geel kan, laat dit voorbeeld zien”, zegt schepen van Klimaat Bart Julliams (N-VA). “Dankzij de bereidwillige medewerking van een overbuur, aannemer en bouwheer kan het water naar het infiltratiebekken van de Zeggeloop afgeleid worden.

De brugconstructie veroorzaakt geen hinder voor het verkeer in de Stationsstraat. Wel worden er gedurende vijf maanden twee parkeerplaatsen ingenomen.