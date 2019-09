Brug in Stelen vanaf 18 september drietal maanden gesloten Wouter Demuynck

15u30 0 Geel Vanaf 18 september is de brug in Stelen over het Albertkanaal opnieuw afgesloten voor werken. De oude brug, die eerder dienst deed als omleidingsroute, wordt afgebroken en ook aan de Koning Albertstraat vinden werken plaats om de nieuwe en hogere boogbrug te laten passen. De werken duren tot december 2019.

In Geel-Stelen ligt de nieuwe stalen boogbrug al een hele tijd naast de oude brug. In juni vorig jaar werd de oude brug een enkele meters verschoven om zo als tijdelijke omleidingsweg te dienen. Zo kon op de huidige locatie een nieuwe brug gebouwd worden die een tweetal meter hoger ligt.

De werkzaamheden komen nu in de laatste fase terecht. Op 18 september start de aannemer met de afbraak van het wegdek op de oude brug en het aantakken van de Koning Albertstraat op de nieuwe brug. Aangezien het nieuwe exemplaar een pak hoger ligt, moeten ook de aanloophellingen worden aangepast. Daarom is vanaf woensdag 18 september tot begin december de weg volledig afgesloten voor het verkeer.

Tijdens het weekend van 5 en 6 oktober wordt de oude brug afgebroken. Vanaf zaterdagavond om 22 uur zullen grote kranen vanop een drijvend ponton onder de brug met de grote sloopwerken van de betonconstructie starten. Als alles vlot gaat kan de nieuwe brug in december dan in gebruik genomen worden. Die werken zullen vanaf 5 oktober hinder veroorzaken op de jaagpaden en Kemeldijk.

Het auto- en fietsverkeer wordt omgeleid via de fly-over in Geel-Punt (N19) of de brug tussen Eindhout (Laakdal) en Winkelomheide (Geel).