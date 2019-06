Bromfietser riskeert 8 maanden cel voor drugsbezit JVN

05 juni 2019

00u46 0 Geel Gelenaar Steven V.G. gedroeg zich vorig jaar weerspannig bij een politiecontrole. De man riskeert een celstraf van acht maanden.

De politie wilde Steve V.G. vorig jaar aan de kant zetten voor een verkeerscontrole. Dat was niet naar de zin van de man. Hij vluchtte weg met zijn bromfiets. “Hij lapte verkeersregels aan zijn laars. Toen agenten naast hem kwamen rijden, zwenkte hij naar hen uit. Het duurde even voor hij kon klemgereden worden”, vertelde de openbare aanklager. Bij een fouillering van de man bleek hij in bezit van amfetamines. Tijdens een huiszoeking werd ook speed aangetroffen.

Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 8 maanden. De man zelf hoopt op een werkstraf. Het vonnis volgt op 3 september.