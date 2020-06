Bromfietser (16) gewond na aanrijding door bus Jef Van Nooten

26 juni 2020

Een 16-jarige jongen uit Meerhout is donderdagavond gewond geraakt nadat hij werd aangereden op Winkelomseheide in Geel. De jongen reed op zijn bromfiets toen hij rond 18.50 uur in aanrijding kwam met een bus. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.