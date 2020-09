Broeikas opent co-workspace De Kas voor jonge ondernemers: “Samen staan we sterker” Wouter Demuynck

23 september 2020

19u16 0 Geel Met ‘De Kas’ heeft Broeikas drie jaar na de oprichting zijn eigen fysieke plek in jeugdcentrum De Bogaard in Geel. In de co-werkruimte kunnen ondernemers ideeën uitwisselen, maar kan er ook een kruisbestuiving ontstaan met de verschillende diensten en organisaties die in het jeugdcentrum gevestigd zijn.

Broeikas is een initiatief van Jeugdhuis De Vonk en geeft individuele coaching aan jongeren met een flinke portie ondernemerszin. “Wij coachen jongeren die een idee hebben. Of hun idee pril of net erg concreet is, we coachen de jongeren om er effectief mee aan de slag te gaan. Daarnaast hebben we een uitgebreid aanbod aan sessies, workshops en evenementen. Zo zijn er bijvoorbeeld sessies rond klantenwerving en is er het evenement ‘Money Talks’, waar we onder andere uitleggen hoe je je prijs bepaalt”, legt coördinator en coach Niele Jossa van Broeikas uit. “Jongeren ontdekken bij De Vonk - waar jong initiatief, creatief experiment en ondernemerszin samenkomen - hun talent. Broeikas schept ruimte om met dat talent iets te doen en het als optie te zien om er hun beroep van te maken.”

Kruisbestuiving

Sinds de oprichting drie jaar geleden blijkt Broeikas een schot in de roos te zijn. Ondertussen ‘groeien’ er dertig jongeren met uiteenlopende activiteiten in de Broeikas. Zo zijn er fotografen, deejays, websitebouwers en filmmakers, maar ook een striptekenaar, meubelmakers en kledingontwerpers. “We bereiken heel wat jonge ondernemers. Als coach linken we jongeren zo veel mogelijk aan elkaar, maar de nood om onze jonge ondernemers een fysieke plek te geven, werd steeds groter. Daarom hebben we het vroegere atelier van het jeugdhuis omgevormd tot De Kas, onze co-werkplek”, gaat Niele verder. “Je kunt er aan je eigen project werken, leert anderen kennen en we hopen zo dat jongeren elkaar gaan versterken of zelfs meer gaan samenwerken. Het is in de eerste plaats bedoeld voor jonge ondernemers, maar ook studenten zijn welkom. We willen een kruisbestuiving laten ontstaan met onder andere de jeugddienst en het jeugdhuis, die ook in jeugdcentrum De Bogaard gevestigd zijn.”

Flexibel

In De Kas is plaats voor acht mensen, in niet-coronatijden kunnen er twaalf mensen terecht. Gebruik maken van De Kas is gratis. “We werken wel met het principe van wederkerigheid. Het is fijn als mensen iets terug doen door bijvoorbeeld zelf eens een sessie te organiseren in De Kas of het café van De Vonk eens uitbaten. Dat past ook binnen de geest van De Kas: samen staan we sterker.”

Op werkdagen is De Kas open tussen 10 en 15 uur. Je plek reserveren is niet nodig. “We houden wel bij wie er is binnen geweest. Als je zeker wil zijn van je plek, kun je ons altijd een berichtje op Facebook sturen. Ook qua openingsuren stellen we ons flexibel op. Daarvoor kun je ons ook contacteren.”

Normaal was de opening van De Kas gepland voor maart, maar het coronavirus stak daar een stokje voor. Sinds woensdag is De Kas nu echt open, ’s avonds was er nog een afterwork waarop verschillende partners verwelkomd werden. Ook Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) kwam een kijkje nemen.