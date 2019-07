Briljanten huwelijk voor Germaine en Carolus Jef Van Nooten

29 juli 2019

In Geel hebben Carolus Pauwels en Germaine Horemans in juli hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel leerde elkaar kennen omdat Germaine in dezelfde fabriek werkte als de ouders van Carolus. De vonk sloeg over en 65 jaar geleden stapten ze in het huwelijksbootje. Het koppel kreeg tijdens hun 65 jaar huwelijk twee zonen, drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.