Bricks and More deelt Lego-zakjes uit aan kinderpatiënten in AZ Sint-Dimpna: “Genieten van leuke attentie maakt hun wereld pak mooier” Wouter Demuynck

23 januari 2020

16u33 3 Geel Voor enkele jonge patiënten in het AZ Sint-Dimpna in Geel stond er woensdagnamiddag een aangename verrassing op het programma. De organisatie achter de Lego-beurs Bricks and More deelde op de kinderafdeling zakjes met Lego-bouwstenen uit om zo voor hen wat voor wat afleiding te zorgen.

De Lego-beurs Bricks and More werd op 10 en 11 november 2019 voor de tweede keer op rij georganiseerd door de ouderraad van de vrije basisschool Sint-Hubertus in Geel-Ten Aard. Dat werd een groot succes, want zo’n 5.000 bezoekers vergaapten zich aan de vele bouwwerkjes. Met het geld dat wordt ingezameld, investeren de ouders in speelruimte voor de kinderen van hun school. Dit jaar bouwen ze bijvoorbeeld een verkeerspark om de leerlingen op een speelse manier te laten kennismaken met de verkeersregels.

Nederland

Het is evenwel niet voor iedereen evident om naar zo’n beurs af te zakken. “Ziek zijn is nooit leuk en wanneer je dan in het ziekenhuis belandt, kan je zulke evenementen niet beleven. Vorig jaar ontstond onder Lego-fans in Nederland de actie ‘draag een bouwsteentje bij’, een initiatief om Lego-blokjes te schenken aan zieke kinderen. De bedoeling is dat fans zakjes inzamelen, die we dan verdelen onder kindjes in ziekenhuizen”, zegt Pieter Van Aerde, organisator van Bricks and More.

“We vonden dit een leuk initiatief en zijn meteen mee op de kar gesprongen. We konden vorig jaar maar liefst 400 bezoekers overtuigen om hun net gekochte Lego-zakje te schenken. Het warme, gastvrije Kempen heeft van zich laten horen.”

Naar alle Kempische ziekenhuizen

De organisatoren konden zo woensdagnamiddag heel wat kinderen verblijden met een zakje Lego-blokjes, samen met de mascottes Raf en Otje, bekend van de gelijknamige binnenspeeltuin in Turnhout. De bedoeling is om na Geel de komende maanden ook nog de kinderafdelingen van Mol, Herentals en Turnhout te bezoeken.

“Op een ludieke wijze, met een kinderbakfiets vol Lego en onder leiding van de lokale mascottes Raf en Otje, willen we graag de Kempische ziekenhuizen afschuimen om een brede lach te toveren op de vele kindergezichtjes. Even hun zorgen vergeten en genieten van een leuke attentie maakt hun wereld een pak mooier.”