Brasserie Flore is klaar voor heropening komende maandag: "Tevreden met elke versoepeling, want het zijn zware tijden"

03 juni 2020

20u51 0 Geel De kogel is door de kerk: op 8 juni mogen café en restaurants weer de deuren openen. Het zal wel heel wat aanpassingen vergen, maar Cedric Mertens, uitbater van brasserie Flore op de Markt van Geel, ziet het zitten. “Uiteindelijk ben je met alles wat een versoepeling is tevreden, want het zijn zware tijden”, vertelt hij.

Een opgelegde sluiting komt voor elke zaak ongelegen, maar voor brasserie Flore kon de timing niet slechter uitkomen. Pas in januari had Cedric Mertens het interieur van zijn zaak volledig vernieuwd, met een nieuwe toog, meubels en veranda. Net toen die investering moest gaan renderen, kwam de lockdown eraan.

Positief verhaal

“Die sluiting kwam voor ons op het slechtst mogelijke moment, net na die investering. Het is ook nog eens een heel zonnige periode geweest. We hebben Palmenmarkt moeten missen en tijdens de hele paasvakantie was het schitterend weer. Maar goed, dat was voor iedereen zo”, aldus uitbater Cedric Mertens, die tevreden is dat de heropening officieel is.

“Uiteindelijk ben je met alles wat een versoepeling is tevreden, want het zijn zware tijden. We zien het alleszins heel positief. Samen met de stad Geel willen we voor een positief verhaal gaan. We zouden extra tafels op de Markt mogen zetten, maar dat moet nu nog uitgewerkt worden omdat we eerst de Nationale Veiligheidsraad moesten afwachten.”

Ultraviolet

In de brasserie zullen handschoenen, mondmaskers en handgels ter beschikking staan. “Voor de toiletten hebben we bepaalde klinken besteld zodat je met je ellebogen de deur kan openen. We gaan ook in vaste ploegen van vier werken. Als iemand van ons personeel dan iets aan de hand krijgt, kunnen we het andere team inzetten”, vervolgt Mertens.

“Voorts hebben we een systeem gebaseerd op ultraviolet licht besteld dat binnen twee weken zal binnenkomen. Daarmee kan je elke dag 30 vierkante meter per halfuur ontsmetten. We gaan het systeem ‘s avonds bij het kuisen over de zaak verdelen zodat de zaak sowieso coronavrij is, voor het geval er iemand geweest is die besmet was.”

Personeel

Voor Cedric Mertens is het wel nog koffiedik kijken hoeveel personeelsleden hij kan inzetten. “Ik heb zestien mensen full time in dienst. Ik weet niet of ik ze allemaal zal kunnen tewerkstellen, want we gaan veel plaats verliezen. We zullen tot donderdag moeten wachten om te kijken wat de voorwaarden zijn rond technische werkloosheid.”