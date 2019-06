Brandweerzone Kempen investeert 2,8 miljoen euro in zeven multifunctionele autopompen: “Vroeger meerdere voertuigen nodig, nu alles in één gebundeld” Wouter Demuynck

28 juni 2019

18u37 0 Geel Vanaf maandag neemt Brandweerzone Kempen zeven nieuwe multifunctionele autopompen in gebruik. Zo zal in elke brandweerpost in de zone identiek dezelfde autopomp met dezelfde uitrusting naar een interventie kunnen rijden. De investering voor de zeven autopompen bedraagt 2,8 miljoen euro.

Door de zonehervorming van 2015 werken de brandweerposten van Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Mol en Westerlo nu als één zone samen. Dat heeft als gevolg dat voertuigen en personeel van verschillende posten naar dezelfde interventie uitrukken. Aangezien de voertuigen en hun uitrusting niet identiek waren, was dat niet altijd eenvoudig. Daarom besloot de zoneraad in 2017 om zeven identieke voertuigen aan te kopen en die uniform in te richten.

De keuze viel op drie halfzware en vier zware autopompen. Wat nieuw is, is dat de autopompen eigenlijk gecombineerde voertuigen zijn. “In het vakjargon noemen we dit een multifunctionele autopomp”, zegt zonecommandant Koen Bollen. “Dit basisvoertuig zal naast het blussen van branden ook onder meer ingezet worden als reddingsvoertuig bij ongevallen met geknelde personen, bij incidenten met gevaarlijke stoffen en voor logistieke opdrachten. Meer dan 80% van het materieel in deze wagen is nieuw.” De aankoop zal 11 autopompen en 6 reddingswagens vervangen. Een deel van die wagens zal gerecupereerd worden als logistiek voertuig.

Terwijl er vroeger meerdere voertuigen nodig waren voor een interventie, is nu dus alles in één voertuig gebundeld. “Het voertuig is dan ook goed gevuld: elke vierkante centimeter werd benut. Dat was soms puzzelen”, zegt directeur logistiek Filip Kenis. “Van de totale kostprijs per voertuig van 400.000 euro ging er telkens 100.000 euro naar de inrichting.”

Zo beschikt het voertuig over een brandbluspomp van 2.000 of 4.000 liter per minuut, een watervoorraad van 2.500 liter en schuimvoorraden van 200 en 100 liter. Voor industriële brandbestrijding is er een nevelslang om een watergordijn op te zetten en voor incidenten met gevaarlijke stoffen is het voertuig uitgerust met uitgebreide meetapparatuur, specifieke beschermkledij en diverse materialen voor het afdichten van lekken en opvangen van vloeistoffen. Ook het bevrijden van geknelde personen uit voertuigen behoort tot de mogelijkheden met de autopomp dankzij een assortiment bevrijdingsmaterialen zoals een schaar, spreider, diverse rammen, een pedaalknipper en een reddingsplatform.