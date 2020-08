Brandweerzone Kempen heeft handen vol met verdelgen van wespennesten: “In alle zeven posten dagelijks één of meerdere rondes ingepland” Wouter Demuynck

18 augustus 2020

17u25 0 Geel De brandweerzone Kempen heeft momenteel de handen vol met het verdelgen van wespennesten. Nu al staat dit jaar de teller op bijna 800 interventies meer dan in heel 2019.

Vorig jaar voerde de brandweerzone Kempen in totaal 1.688 interventies uit voor het verdelgen van wespennesten. Dit jaar, tot en met 18 augustus, zit de brandweerzone al aan 2.480 interventies. “Er zullen er ongetwijfeld nog heel wat bijkomen, aangezien het seizoen van de verdelgingen nog volop loopt”, zegt Suzy Dreesen van Brandweerzone Kempen.

Elke dag rondes

“In elk van de zeven posten van onze brandweerzone zijn er dagelijks één of meerdere rondes ingepland. We hebben momenteel nog een 200-tal aanvragen voor verdelgingen op de planning staan, maar deze wordt nog constant aangevuld.” Het is overigens wel al erger geweest. In 2018 voerde de brandweer maar liefst 4.865 verdelgingen uit.

De brandweer vermoedt dat de grote vraag te wijten is aan de droge en warme zomer. “De wespen hebben veel eten. Ook heeft het deze winter amper gevroren, waardoor de koningin de ideale mogelijkheden heeft om te overleven.”