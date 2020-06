Brandweer bestrijdt bosbrand aan Buitenblokken Jef Van Nooten

01 juni 2020

21u42 0

De brandweer in Geel moest maandagavond rond 18 uur uitrukken naar een bos aan Buitenblokken. Enkele tientallen meters bos hadden er vuur gevat. De vlammen verspreidden zich snel door de langdurige droogte. Toch slaagde de brandweer er relatief snel in om de vlammen te doven. In totaal hadden de spuitgasten een uur nodig voor de bluswerken.