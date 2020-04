Brand in tuin vernielt glijbaan

Jef Van Nooten

17 april 2020

10u34 1

Aan de Heidebloemstraat in Geel is vrijdagochtend rond 5 uur brand ontstaan in de tuin van een woning. Volgens de eerste vaststellingen had een mesthoop vuur gevat. De vlammen zijn overgeslagen op de schutting van de buren. Ook de glijbaan van een speeltuig raakte beschadigd. Die smolt door de hitte. Niemand raakte gewond bij de brand.